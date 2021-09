Il piano di Draghi per tagliare le tasse: si parte da Irap e Irpef (Di giovedì 30 settembre 2021) Un anticipo del taglio delle tasse in attesa della delega fiscale. Grazie agli spazi di bilancio aperti da una crescita 2021 al 6% che potrà contare su circa 22 miliardi di extradeficit e su un tesoretto da 4,3 miliardi, frutto della lotta all’evasione, che sarà iscritto nel Fondo speciale. Con l’obiettivo di ridurre l’Irpef e l’Irap. Questo è il piano di Mario Draghi e Daniele Franco in attesa della riforma del fisco che il governo si era impegnato a presentare entro luglio, ma che invece dovrebbe arrivare la prossima settimana. Un disegno di legge delega, spiega oggi il Corriere della Sera, che conterrà solo i principi, un provvedimento «molto generale». Poi, una volta che sarà stato approvato dal Parlamento, le misure verranno prese dal governo coi decreti delegati, sui quali il Parlamento dovrà ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 settembre 2021) Un anticipo del taglio dellein attesa della delega fiscale. Grazie agli spazi di bilancio aperti da una crescita 2021 al 6% che potrà contare su circa 22 miliardi di extradeficit e su un tesoretto da 4,3 miliardi, frutto della lotta all’evasione, che sarà iscritto nel Fondo speciale. Con l’obiettivo di ridurre l’e l’. Questo è ildi Marioe Daniele Franco in attesa della riforma del fisco che il governo si era impegnato a presentare entro luglio, ma che invece dovrebbe arrivare la prossima settimana. Un disegno di legge delega, spiega oggi il Corriere della Sera, che conterrà solo i principi, un provvedimento «molto generale». Poi, una volta che sarà stato approvato dal Parlamento, le misure verranno prese dal governo coi decreti delegati, sui quali il Parlamento dovrà ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Vorrei esprimere il più sentito cordoglio del governo e mio per i morti sul lavoro. In particolare voglio e… - IlContiAndrea : Concerti e spettacoli, la grande ipocrisia. Gli organizzatori di live firmano un manifesto comune a Draghi: “Capien… - frasisam : RT @Palazzo_Chigi: Draghi: Vorrei esprimere il più sentito cordoglio del governo e mio per i morti sul lavoro. In particolare voglio esprim… - ApportunityIt : Superbonus, crescita e taglio delle tasse: il piano di Draghi - Davide70405052 : RT @Open_gol: Le ipotesi sul tavolo del governo sono il taglio dell’Irap e quello del terzo scaglione dell’Irpef. La riforma del fisco arri… -