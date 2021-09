Il petrolio s’impenna e l’Europa è senza gas La tempesta perfetta spiegata da Saglia

Leggi su formiche

(Di giovedì 30 settembre 2021) Se dal corridoio sud arriverà più gas, allora il prezzo avrà una competizione anche nel centro Europa e al contempo l’Italia potrà essere un hub del gas, con “vista” Balcani. Lo dice a Formiche.net Stefano, componente del Collegio di Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) che scompone il dato rappresentato dal greggio a 80 dollari ragionando sulle potenzialità future legate alle reti, alle nuove infrastrutture che necessitano di meno burocrazia per le autorizzazioni e al potenziale italiano nei Balcani ancora non completamente espresso. Ila 80 dollari è una sorpresa? La crescita del prezzo delnon è più determinata, come si immaginava un tempo, dall’Opec o dalle organizzazioni internazionali. Le compagnie agiscono secondo logiche di mercato e cercano evidentemente di recuperare i dati ...