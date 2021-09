Il Napoli di Spalletti fa conoscenza con i propri fantasmi: perde 3-2 in casa con lo Spartak (Di giovedì 30 settembre 2021) E arrivò la sera in cui il Napoli scoprì il proprio profilo masochistico, un altro volto della personalità che fin qui era rimasto ben nascosto. Poi, d’improvviso, è emerso prepotentemente in una serata di Europa League. Il Napoli ci ha messo tanto del suo per far sì che si impicciasse un match che sembrava fin troppo semplice. Del resto succede sempre così. È quando le cose ti vengono con eccessiva disinvoltura, e tu gigioneggi e sprechi, che devi preoccuparti. Perché, come si dice ai tavolini, a furia di tradire la buona sorte, la carta s’indigna e non torna più. E così il Napoli progressivamente si smarrisce e finisce col perdere. Questo Napoli-Spartak Mosca 2-3 rischia di lasciare squarci psicologici non sappiamo quanto rilevanti. Speriamo che non accada, ma non ci ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 settembre 2021) E arrivò la sera in cui ilscoprì ilo profilo masochistico, un altro volto della personalità che fin qui era rimasto ben nascosto. Poi, d’improvviso, è emerso prepotentemente in una serata di Europa League. Ilci ha messo tanto del suo per far sì che si impicciasse un match che sembrava fin troppo semplice. Del resto succede sempre così. È quando le cose ti vengono con eccessiva disinvoltura, e tu gigioneggi e sprechi, che devi preoccuparti. Perché, come si dice ai tavolini, a furia di tradire la buona sorte, la carta s’indigna e non torna più. E così ilprogressivamente si smarrisce e finisce colre. QuestoMosca 2-3 rischia di lasciare squarci psicologici non sappiamo quanto rilevanti. Speriamo che non accada, ma non ci ...

