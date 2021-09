I laburisti | la linea Starmer e l' ambiente come sfida a Johnson

(Di giovedì 30 settembre 2021) Al congresso programmatico laburista britannico,che si è tenuto dal 26 al 29 settembre, le due anime del partito non hanno trovato pace. A Brighton è apparso chiaronon ci fosse spazio alla mediazione. Lo scontro tra le diverse componenti, quella dell’ex leader Jeremy Corbyn e quella dell’attuale presidente Keir, era prima o poi inevitabile, solo rimandata dopo lo shock della bruciante sconfitta del 2019. Quindi, posticipata causa pandemia. La lotta interna ha continuato a bruciare sotto terra, sino ad esplodere,una bomba ad orologeria, durante il dibattito. A segnarne il livello di asprezza due episodi: le dimissioni del ministro ombra del lavoro il corbynista Andy McDonald e i fischi a Keirquando è salito sul palco per le conclusioni. In altri contesti una simile spaccatura avrebbe ...

