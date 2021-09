Groningen-FC Twente | pronostico e possibili formazioni

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ile l’FCdanno il via all’ottavo round degli otto della stagione Eredivisie 2021-22 con il loro incontro venerdì 1 ottobre all’Hitachi Capital Mobility Stadium. Le squadre scendono in campo in forme contrastanti con i padroni di casa alla ricerca della quinta vittoria consecutiva, mentre gli ospiti cercano di evitare la quarta sconfitta consecutiva. Il calcio di inizio di-FCè previsto alle 20. Prepartita-FC: a che punto sono le due squadre? FCIlha ottenuto quattro vittorie in testacoda domenica, quando ha vinto la sfida dell’Heerenveen nel 3-2 all’Abe Lenstra Stadion. Ricky van Wolfswinkel e Daan Rots hanno dato agli uomini di Ron Jans un vantaggio di due gol a metà tempo, ...

