Giorgia Meloni arriva in ritardo e Salvini va via: "Zero tensioni, solo un imprevisto" (Di giovedì 30 settembre 2021) Non c'è pace nel centrodestra . Salta a Milano la photo opportunity dei tre leader insieme alla conferenza stampa congiunta per chiudere la campagna nel capoluogo lombardo. L'iniziativa era stata convocata... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 30 settembre 2021) Non c'è pace nel centrodestra . Salta a Milano la photo opportunity dei tre leader insieme alla conferenza stampa congiunta per chiudere la campagna nel capoluogo lombardo. L'iniziativa era stata convocata...

Advertising

GiommariaSoggia : @GiorgiaMeloni Grande Giorgia Meloni la numero uno della politica ,la politica quella onesta - Simo07827689 : RT @GarauSilvana: Tutta gente x bene nel #cdx #Saronno Avvocato e segretario cittadino di #FratellidItalia(nell’ultima tornata elettorale… - Ol_Egy : RT @Mov5Stelle: Giorgia Meloni anziché dare un contributo per salvare il Paese, si sbracciava contro la nostra volontà di prorogare lo stat… - Egaleonis : RT @Mov5Stelle: Giorgia Meloni anziché dare un contributo per salvare il Paese, si sbracciava contro la nostra volontà di prorogare lo stat… - pietro30199674 : RT @Libero_official: L'aereo della #Meloni ritarda, #Salvini ha il treno e lascia l'incontro a #Milano prima di incrociarla. 'Tensione in s… -