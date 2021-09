Genoa, si ferma Vanheusden. Procede il recupero di Caicedo. La nota (Di giovedì 30 settembre 2021) Zinho Vanheusden si ferma per infortunio in casa Genoa. Ecco il comunicato del club rossoblù: “Il Genoa Cfc rende noto che oggi Vanheusden non ha preso parte all’allenamento per un problema al muscolo flessore della coscia destra. Intanto Procede il recupero di Caicedo, che riprenderà ad allenarsi in gruppo durante la sosta del campionato”. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Zinhosiper infortunio in casa. Ecco il comunicato del club rossoblù: “IlCfc rende noto che ogginon ha preso parte all’allenamento per un problema al muscolo flessore della coscia destra. Intantoildi, che riprenderà ad allenarsi in gruppo durante la sosta del campionato”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Genoa ferma Genoa, Caicedo quasi pronto. Ma si ferma Vanheusden GENOVA - Porte girevoli nell'infermeria del Genoa . Per un Felipe Caicedo pronto al rientro in gruppo, c'è un Zinho Vanheusden che sarà indisponibile per alcuni giorni. L'attaccante ecuadoriano tornerà a disposizione di Ballardini durante la ...

Fantacalcio, l'elenco degli indisponibili delle squadre di Serie A La Serie A si ferma per qualche giorno. Ieri è iniziata, difatti, la tre giorni delle competizioni ... Squalificati : - Diffidati: - GENOA Infortunati: Biraschi (rientro per metà ottobre), Sturaro (da ...

