Furti di pc e cellulari nell'hub Amazon di Colleferro: arrestati due addetti alle pulizie (Di giovedì 30 settembre 2021) Mentre pulivano il centro Amazon di Colleferro, rubavano pc, cellulari e altro materiale hi-tech. Due addetti alle pulizie sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia del posto per aver compiuto diversi Furti. Tutto è avvenuto in meno di 48 ore. Il primo è finito in manette l'altro ieri. Si tratta di un 27enne di Colleferro, che già da tempo era sotto osservazione da parte dei militari. Perché più di una volta, durante l'orario di lavoro, era stato notato dai dipendenti della vigilanza uscire dai tornelli dello stabilimento per raggiungere la propria vettura. Un comportamento insolito, che ha insospettito i Carabinieri. Leggi anche: Minaccia di morte i clienti di un bar, poi aggredisce i Carabinieri: aveva l'abitazione piena ...

