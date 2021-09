Enrico Varriale indagato per stalking nei confronti dell’ex compagna: “Mi ha insultata e picchiata”. Lui: “Accuse false” (Di giovedì 30 settembre 2021) Enrico Varriale, storico giornalista di Rai Sport, è indagato per stalking nei confronti della ex compagna. La vicenda è stata anticipata dal Corriere della Sera, che riporta ampi stralci del provvedimento. Secondo quanto riferisce il quotidiano, il giudice delle indagini preliminari Monica Ciancio ha disposto nei confronti del cronista il “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa”. Insieme alla duplice prescrizione di “non comunicare con lei” neppure “per interposta persona” e di “allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza”. “Le condotte poste in essere dal Varriale danno conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 settembre 2021), storico giornalista di Rai Sport, èperneidella ex. La vicenda è stata anticipata dal Corriere della Sera, che riporta ampi stralci del provvedimento. Secondo quanto riferisce il quotidiano, il giudice delle indagini preliminari Monica Ciancio ha disposto neidel cronista il “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa”. Insieme alla duplice prescrizione di “non comunicare con lei” neppure “per interposta persona” e di “allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza”. “Le condotte poste in essere daldanno conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di ...

Corriere : Varriale indagato per stalking. La ex: mi ha insultata e picchiata - Open_gol : Il giornalista di Raisport Enrico Varriale è indagato per atti persecutori e destinatario di un divieto di avvicina… - repubblica : Accusato di stalking il giornalista Rai Enrico Varriale. La ex: 'Insultata e picchiata'. Oggi l'interrogatorio - andfranchini : Enrico Varriale indagato per stalking e lesioni personali verso la ex compagna- - Ricky24795 : RT @KarlOne71: Quando dicevo che il Karma prima o poi arriva ed è implacabile... Leggete i motivi perché era nervoso, iracondo e violento f… -