Destro e il gol con la bottiglietta in mano: “Vi racconto cosa è successo. E’ stato tutto istinto” (Di giovedì 30 settembre 2021) Mattia Destro, attaccante del Genoa, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato sul curioso episodio che l’ha visto protagonista contro l’Hellas Verona, quando ha realizzato un gol avendo in mano una bottiglietta d’acqua. “Mi sono reso conto che in quel momento avevo una bottiglietta d’acqua in mano, ma realmente facevo fatica a capire dove avrei potuto buttarla. Avevo chiesto di bere alla panchina, mentre il gioco s’era spostato nella nostra metà campo. Poi, però, è ripartito all’improvviso e mi sono detto: “Buttarla in campo, no… allora l’ho tenuta in mano e in un attimo il gioco s’è spostato sul nostro fronte d’attacco e così sono andato a far gol tenendola con me…”. Poi ha aggiunto: “Ne sono felice, perché ciò ha permesso ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Mattia, attaccante del Genoa, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato sul curioso episodio che l’ha visto protagonista contro l’Hellas Verona, quando ha realizzato un gol avendo inunad’acqua. “Mi sono reso conto che in quel momento avevo unad’acqua in, ma realmente facevo fatica a capire dove avrei potuto buttarla. Avevo chiesto di bere alla panchina, mentre il gioco s’era sponella nostra metà campo. Poi, però, è ripartito all’improvviso e mi sono detto: “Buttarla in campo, no… allora l’ho tenuta ine in un attimo il gioco s’è sposul nostro fronte d’attacco e così sono andato a far gol tenendola con me…”. Poi ha aggiunto: “Ne sono felice, perché ciò ha permesso ...

