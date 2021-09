Crippa non ha dubbi: "Koulibaly mi ricorda una leggenda del calcio" (Di giovedì 30 settembre 2021) Nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni Massimo Crippa, ex centrocampista del Napoli. L'ex azzurro ha parlato del suo Napoli e del nuovo Napoli, elogiando Kalidou Koulibaly. Di seguito le parole di Crippa. "L’ideale sarebbe arrivare prima della Coppa d’Africa con dei punti di vantaggio sulle dirette concorrenti. Prima era un Napoli sudamericano, questo invece è un Napoli africano. A due grandissimi calciatori come Koulibaly e Osimhen, il Napoli ha aggiunto Anguissa: un profilo semisconosciuto che sta rendendo benissimo. Fino all’anno scorso giocava in Premier League in un club che è retrocesso, il Fulham, ora sta facendo il salto di qualità". FOTO IMAGO"Il mio Napoli era un Napoli sudamericano; quello di oggi, con la presenza di Koulibaly, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 settembre 2021) Nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni Massimo, ex centrocampista del Napoli. L'ex azzurro ha parlato del suo Napoli e del nuovo Napoli, elogiando Kalidou. Di seguito le parole di. "L’ideale sarebbe arrivare prima della Coppa d’Africa con dei punti di vantaggio sulle dirette concorrenti. Prima era un Napoli sudamericano, questo invece è un Napoli africano. A due grandissimi calciatori comee Osimhen, il Napoli ha aggiunto Anguissa: un profilo semisconosciuto che sta rendendo benissimo. Fino all’anno scorso giocava in Premier League in un club che è retrocesso, il Fulham, ora sta facendo il salto di qualità". FOTO IMAGO"Il mio Napoli era un Napoli sudamericano; quello di oggi, con la presenza di, ...

Advertising

Spazio_Napoli : Crippa non ha dubbi: 'Koulibaly mi ricorda una leggenda del calcio' - Cordeli11870198 : @ilfoglio_it @maurizio_crippa Perché i giornalisti sono così volgari? Non rileggono quello che scrivono? - avatar_tor : @maurizio_crippa @pistelligoffr Un paio di confronti, Mimmo Lucano ha avuto una sentenza più dura di loro, sì qualc… - Cicciodicastri : @LaCilans @maurizio_crippa @ferrarailgrasso Proprio oggi spiegavo a una collega che la sicurezza (e l'ordine pubbli… - dihanimed : RT @SM_SaraMauri: Mimmo l’ho conosciuto tramite l’amica giornalista, Antonella Crippa. Non so come andrà ora, ma 13 anni mi sembrano davver… -