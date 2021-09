Caro Salvini, è troppo presto per fare propaganda sulla condanna di Lucano (Di giovedì 30 settembre 2021) Il tribunale di Locri ha condannato Domenico Lucano, ex sindaco di Riace, a tredici anni e due mesi di reclusione nel processo “Xenia”, incentrato su presunti illeciti nella gestione dei migranti. Lucano, divenuto nel corso degli anni simbolo dell’integrazione e dell’accoglienza, è stato ritenuto colpevole di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, truffa, peculato, concussione, turbativa d’asta, falsità ideologica e abuso d’ufficio. In particolare, Lucano è accusato di una lunga serie di illeciti e irregolarità amministrative nella gestione dei finanziamenti erogati dal ministero dell’Interno e dalla prefettura di Reggio Calabria al comune di Riace per l’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico, come l’affidamento di diversi servizi pubblici ad alcune ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 settembre 2021) Il tribunale di Locri hato Domenico, ex sindaco di Riace, a tredici anni e due mesi di reclusione nel processo “Xenia”, incentrato su presunti illeciti nella gestione dei migranti., divenuto nel corso degli anni simbolo dell’integrazione e dell’accoglienza, è stato ritenuto colpevole di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, truffa, peculato, concussione, turbativa d’asta, falsità ideologica e abuso d’ufficio. In particolare,è accusato di una lunga serie di illeciti e irregolarità amministrative nella gestione dei finanziamenti erogati dal ministero dell’Interno e dalla prefettura di Reggio Calabria al comune di Riace per l’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico, come l’affidamento di diversi servizi pubblici ad alcune ...

