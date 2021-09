Britney Spears | il padre non è più il suo tutore legale

Advertising

Agenzia_Ansa : Jamie Spears è stato sospeso dal ruolo di tutore legale della figlia #Britney. Lo ha deciso la giudice della Superi… - NetflixIT : Un problema da oscurare, anche sotto i riflettori. Il documentario Britney contro Spears è ora disponibile. - repubblica : Vittoria legale per Britney Spears: il padre della popstar sospeso dal ruolo di tutore - mancicu : Buongiorno solo a Britney Spears - YahooCelebESP : Britney Spears: un tribunal de California finalmente la liberó de la tutela de su padre -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

Lei () sarà incredibilmente sconvolta se lui (Jamie) dovesse rimanere anche solo un altro giorno'. E non è tutto, perché Jamierischia ora di andare a processo. Come ...LOS ANGELES - "è stata liberata da suo padre". Così titolano le news delle agenzie americane dopo la decisione presa dal tribunale di Los Angeles di togliere al padre della cantante il controllo dei ...Le ultime notizie dagli Stati Uniti: cade la tutela del padre di Britney Spears, la cantante torna libera . Può riprendere la sua vita in mano 13 anni dopo ...Jamie Spears da oggi non è più il tutore legale della figlia Britney: lo ha deciso la giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny. La decisione segna una vittoria per la popstar che oggi, ...