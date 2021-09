Bodø/Glimt e Cska Sofia fanno 0 - 0, vincono Partizan e Gent (Di giovedì 30 settembre 2021) Si gioca la seconda giornata dei gruppi di Conference League : nel girone della Roma, vittoriosa 3 - 0 in trasferta contro lo Zorya, il Bodø/Glimt pareggia 0 - 0 contro il Cska Sofia e permette alla ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 settembre 2021) Si gioca la seconda giornata dei gruppi di Conference League : nel girone della Roma, vittoriosa 3 - 0 in trasferta contro lo Zorya, ilpareggia 0 - 0 contro ile permette alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Bodø Glimt Bodø/Glimt e Cska Sofia fanno 0 - 0, vincono Partizan e Gent Si gioca la seconda giornata dei gruppi di Conference League : nel girone della Roma, vittoriosa 3 - 0 in trasferta contro lo Zorya, il Bodø/Glimt pareggia 0 - 0 contro il Cska Sofia e permette alla squadra di Mourinho di godersi il primato del gruppo C in solitaria. Nel girone B Partizan Belgrado e Gent comandano la classifica a ...

Roma in Conference League, Lazio e Napoli in Europa League: dove vedere le partite in onda oggi ...45 allo stadio Slavuty - Arena, nella città di Zorya, in Ucraina, le due squadre fanno parte del gruppo 'C' insieme al CSKA Sofia e ai norvegesi del Bodø/Glimt. Il match valido per la seconda ...

