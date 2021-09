Auguri al Maestro Luigi Lopez

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA – Ilha festeggiato oggi il suo compleanno. Autore e compositore, vanta grandi successi sia in Italia che all’estero. In campo internazionale ha ottenuto un importante riconoscimento: nell’ottobre 1982 per la prima volta un compositore italiano ha rappresentato gli Stati Uniti d’America al prestigioso World Popular Song Festival a Tokio (tredicesima edizione). Il M°si aggiudicò il primo premio, il “Golden Grand Prize” con il brano cantato da Anne Bertucci, “Where did we go wrong”, firmato con Nat Kipner, primo produttore dei Bee Gees ed arrangiato da Jimmie Haskell dei The Chicago. Fra i suoi brani ricordiamo “La voglia di sognare” interpretata da Ornella Vanoni (Premio della Critica discografica 1975), “Mondo” con la quale Riccardo Fogli vinse il Festivalbar Disco Verde 1976, “La ...