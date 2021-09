Al via il Romics 2021: nel weekend 18 treni in più per raggiungere Fiera di Roma (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – Saranno 18 treni in aggiunta a quelli normalmente in circolazione sulla FL1 in occasione del “Romics”, il Festival Internazionale del Fumetto che torna ad aprire i battenti alla Fiera di Roma dal 30 settembre al 3 ottobre. trenitalia (Gruppo FS Italiane) – in accordo con la Regione Lazio – potenzierà così l’offerta commerciale nel fine settimana tra sabato 2 e domenica 3 ottobre, aggiungendo ulteriori convogli lungo la tratta Orte-Fiumicino Aeroporto della linea FL1 offrendo circa 20mila posti in più. I treni fermeranno a Roma Tiburtina, Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Trastevere, Villa Bonelli, Magliana, Muratella, Ponte Galeria, Fiera di Roma, Parco ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 settembre 2021)– Saranno 18in aggiunta a quelli normalmente in circolazione sulla FL1 in occasione del “”, il Festival Internazionale del Fumetto che torna ad aprire i battenti alladidal 30 settembre al 3 ottobre.talia (Gruppo FS Italiane) – in accordo con la Regione Lazio – potenzierà così l’offerta commerciale nel fine settimana tra sabato 2 e domenica 3 ottobre, aggiungendo ulteriori convogli lungo la tratta Orte-Fiumicino Aeroporto della linea FL1 offrendo circa 20mila posti in più. Ifermeranno aTiburtina,Tuscolana,Ostiense,Trastevere, Villa Bonelli, Magliana, Muratella, Ponte Galeria,di, Parco ...

Advertising

ilfaroonline : Al via il Romics 2021: nel weekend 18 treni in più per raggiungere Fiera di Roma - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Romics - Via Portuense zona Ponte Galeria ?????? Rallentamenti causati dall'evento in corso presso la Fiera… - ayutheangel_ : @kenkanekyyy il modo in cui il Romics succhia via tutti i risparmi.... - ciaoupit : Il ROMICS è un evento internazionale che ha come protagonisti il fumetto, i videogames, l'animazione e il cinema.… - SA_Casilina : RT @LazioInnova: Prende il via @RomicsOfficial. Presenti @RegioneLazio @camcomlazio e @camcomroma con un’area dedicata alle imprese del Laz… -

Ultime Notizie dalla rete : via Romics Romics, alla Fiera di Roma il Festival internazionale del fumetto Informazioni utili, date, orari e biglietti per partecipare Nome: Romics - Festival internazionale del fumetto, dell'animazione e dei games Dove: Nuova Fiera di Roma, via Portuense 1645, Roma. Date: ...

Il fumetto 'parla' modicano con Ennio Maltese e 'Bandanera' ... si avrà però già dal primo di ottobre nel corso della manifestazione Romics, nella capitale. ... anche per via del prezzo irrisorio alla portata di tutte le tasche. Ora il fumetto è una forma d'arte ...

Romics 2021 al via: orari, biglietti, programma e ospiti FS News Panico a Roma. ‘Correte, c’è un uomo che sta sparando dal balcone’: ecco cosa è successo La serata di ieri, 28 settembre, non è stata sicuramente tranquilla per gli abitanti del quartiere Alessandrino che sono stati messi in apprensione da un uomo e dalla sua pistola. Siamo in via del Pra ...

Romics, al via la XXVII edizione SBRIGHIAMOCI, IL BIANCONIGLIO CORRE, L’OROLOGIO TICCHETTA, È L’ORA DI ANDARE A ROMICS E FESTEGGIARE I PRIMI 20 ANNI DEL FESTIVAL! Dal 30 settembre al 3 ottobre alla Fiera Roma torna , in presenza, Rom ...

Informazioni utili, date, orari e biglietti per partecipare Nome:- Festival internazionale del fumetto, dell'animazione e dei games Dove: Nuova Fiera di Roma,Portuense 1645, Roma. Date: ...... si avrà però già dal primo di ottobre nel corso della manifestazione, nella capitale. ... anche perdel prezzo irrisorio alla portata di tutte le tasche. Ora il fumetto è una forma d'arte ...La serata di ieri, 28 settembre, non è stata sicuramente tranquilla per gli abitanti del quartiere Alessandrino che sono stati messi in apprensione da un uomo e dalla sua pistola. Siamo in via del Pra ...SBRIGHIAMOCI, IL BIANCONIGLIO CORRE, L’OROLOGIO TICCHETTA, È L’ORA DI ANDARE A ROMICS E FESTEGGIARE I PRIMI 20 ANNI DEL FESTIVAL! Dal 30 settembre al 3 ottobre alla Fiera Roma torna , in presenza, Rom ...