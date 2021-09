Accusato di estorsione: il taorminese Enzo Buciunì assolto in appello (Di giovedì 30 settembre 2021) 'In appello - come riporta Nuccio Anselmo su Gazzetta del Sud - è stato tutto ribaltato, i giudici lo hanno assolto con la formula "perché il fatto non sussiste", ed hanno disposto anche la ... Leggi su blogtaormina (Di giovedì 30 settembre 2021) 'In- come riporta Nuccio Anselmo su Gazzetta del Sud - è stato tutto ribaltato, i giudici lo hannocon la formula "perché il fatto non sussiste", ed hanno disposto anche la ...

Advertising

fpannullo : RT @PieroSansonetti: Cosa sono i #Casamonica? A occhio sono un clan fuorilegge, accusato di reati molto gravi, come estorsione, spaccio, us… - alexbintqaboos1 : RT @PieroSansonetti: Cosa sono i #Casamonica? A occhio sono un clan fuorilegge, accusato di reati molto gravi, come estorsione, spaccio, us… - graziacalore : RT @PieroSansonetti: Cosa sono i #Casamonica? A occhio sono un clan fuorilegge, accusato di reati molto gravi, come estorsione, spaccio, us… - mariamacina : RT @ilriformista: Cosa sono i #Casamonica? A occhio sono un clan fuorilegge, accusato di reati molto gravi, come estorsione, spaccio, usura… - PieroSansonetti : Cosa sono i #Casamonica? A occhio sono un clan fuorilegge, accusato di reati molto gravi, come estorsione, spaccio,… -