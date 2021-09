Zorya-Roma, Shomurodov: “Il derby non è stato facile, ma ora vogliamo vincere domani” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Il derby non è stata una partita facile, ma siamo forti e pronti per vincere domani. Tutti sono pronti per giocare. Non pensavo di essere subito protagonista. I compagni mi hanno aiutato ad adattarmi”. Lo ha detto Eldor Shomurodov nella conferenza stampa della vigilia di Zorya-Roma, match della seconda giornata di Conference League che i giallorossi vogliono vincere dopo la brutta sconfitta nel derby. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Ilnon è stata una partita, ma siamo forti e pronti per. Tutti sono pronti per giocare. Non pensavo di essere subito protagonista. I compagni mi hanno aiutato ad adattarmi”. Lo ha detto Eldornella conferenza stampa della vigilia di, match della seconda giornata di Conference League che i giallorossi voglionodopo la brutta sconfitta nel. SportFace.

