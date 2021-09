Vaccino Pfizer, risposta immunitaria persiste dopo 6 mesi: studio a Siena (Di mercoledì 29 settembre 2021) La risposta immunitaria contro il Covid persiste dopo 6 mesi dalla somministrazione del Vaccino a mRna di Pfizer. Lo rileva uno studio dell’Università di Siena e dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese sui vaccini a mRna che dimostra la persistenza della risposta immunitaria di cellule B di memoria specifiche per la proteina Spike del coronavirus 6 mesi dopo la vaccinazione. I dati sono stati pubblicati su ‘Frontiers in Immunology’. “Si tratta di uno studio innovativo che va oltre i dati attualmente disponibili sulla risposta immunitaria ai vaccini contro Covid-19, per lo più correlati alle ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lacontro il Coviddalla somministrazione dela mRna di. Lo rileva unodell’Università die dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese sui vaccini a mRna che dimostra lanza delladi cellule B di memoria specifiche per la proteina Spike del coronavirus 6la vaccinazione. I dati sono stati pubblicati su ‘Frontiers in Immunology’. “Si tratta di unoinnovativo che va oltre i dati attualmente disponibili sullaai vaccini contro Covid-19, per lo più correlati alle ...

