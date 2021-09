Vaccini | Speranza | “Allargheremo la terza dose ad altre fasce e ambiti”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“La, dopo le categorie già indicate (ultraottantenni, personale Rsa, operatori sanitari) sarà allargata anche ad altrima ci guiderà la comunità scientifica e valuteremo fin dove dovremo arrivare. Penso alla popolazione un po’ più anziana, e poi decideremo se dobbiamo allargarla alle. Abbiamo dosi a sufficienza, non ci sono problemi di approvvigionamento, abbiamo acquistato dosi sufficienti per seguire le indicazioni degli scienziati”. Lo ha detto il ministro della Salute Robertoparlando alla Seconda giornata del Festival delle Città. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Lo ha detto il ministro della Salute Robertointervenendo alla Seconda giornata del ... ma rispetto ai mesi passati abbiamo strumenti che si sono dimostrati efficaci e sicuri, i. La ..."Se riapriremo tutto, lo faremo grazie aie al green pass, che è uno strumento eccezionale di convincimento a vaccinarsi. Agli italiani abbiamo dato unadi sopravvivenza grazie al ...ROMA – "L'epidemia è ancora in corso, sarebbe sbagliato pensare che ne siamo fuori ma è evidente che siamo in una fase molto diversa, con persone che hanno completato il ciclo della vaccinazione, abbi ...L'obbligo di green pass in Italia è stato introdotto per alcune attività lo scorso 6 agosto, arricchendosi a colpi di decreto di ulteriori ...