Un seggio per due: Zinga e Conte pronti allo scontro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Se Gualtieri vincerà a Roma si libererà il prestigioso collegio del centro città. Chi prenderà il suo seggio? Le voci di uno "scontro" tra i giallorossi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Se Gualtieri vincerà a Roma si libererà il prestigioso collegio del centro città. Chi prenderà il suo? Le voci di uno "" tra i girossi

Advertising

ilriformista : Asse PD-M5S al Campidoglio: in caso di vittoria per #Gualtieri, #Conte otterrebbe il sostegno Dem per il seggio all… - ilriformista : Sono passate 24 ore e nessuno ha ancora rimosso la clamorosa svista. 'Povera Capitale e poveri soprattutto noi, suo… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @Machiavelli_it: Grazie a Tommaso Marrocchesi Marzi, candidato del Centro-Destra per il seggio alla Camera del Collegio Toscana 12. I no… - grancetto : RT @grancetto: @borghi_claudio L'unica maniera e adempiere i propri doveri/diritti. Recandovi al seggio elettorale è ritirare dal voto la p… - Machiavelli_it : Grazie a Tommaso Marrocchesi Marzi, candidato del Centro-Destra per il seggio alla Camera del Collegio Toscana 12.… -