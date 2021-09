Ultime Notizie Roma del 29-09-2021 ore 19:10 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale la sera dalla redazione da parte di Francesco tale in studio il Presidente del Consiglio Mario Draghi annuncia pene più severe immediate per contrattare le morti sul lavoro un fenomeno che ha i contorni della strage nella conferenza stampa seguita al consiglio dei ministri ha approvato la Nadia è il premier ha annunciato provvedimenti entro la prossima settimana hai chiesto collaborazione all’interno dell’azienda per individuare precocemente le debolezze in tema di sicurezza lavoro altre tre morti oggi in Puglia sulla A14 vicino a San Severo l’ha detto di una ditta esterna è stato investito da un TIR nella fase di installazione di un cantiere a Mesagne è molto un muratore di 42 anni in cui sono crollati addosso l’impalcatura il balcone e parte della palazzina che ristruttura va mentre Roomba l’operaio è morto precipitando dall’undicesimo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021)dailynews radiogiornale la sera dalla redazione da parte di Francesco tale in studio il Presidente del Consiglio Mario Draghi annuncia pene più severe immediate per contrattare le morti sul lavoro un fenomeno che ha i contorni della strage nella conferenza stampa seguita al consiglio dei ministri ha approvato la Nadia è il premier ha annunciato provvedimenti entro la prossima settimana hai chiesto collaborazione all’interno dell’azienda per individuare precocemente le debolezze in tema di sicurezza lavoro altre tre morti oggi in Puglia sulla A14 vicino a San Severo l’ha detto di una ditta esterna è stato investito da un TIR nella fase di installazione di un cantiere a Mesagne è molto un muratore di 42 anni in cui sono crollati addosso l’impalcatura il balcone e parte della palazzina che ristruttura va mentre Roomba l’operaio è morto precipitando dall’undicesimo ...

