Tiro con l'arco, Finali Coppa del Mondo: sorteggio da incubo per Mauro Nespoli! Tutti gli accoppiamenti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella notte italiana si è svolta a Yankton (Dakota del Sud) la cerimonia di sorteggio per Tutti i tabelloni delle Finali della Coppa del Mondo 2021 di Tiro con l'arco outdoor, ultimo grande appuntamento internazionale della stagione all'aperto. L'Italia ha qualificato due atleti: Mauro Nespoli (ricurvo) e Federico Pagnoni (compound). Il primo, argento olimpico a Tokyo e 2° classificato nell'ultima edizione delle Finali a Mosca nel 2019, è stato abbinato ai quarti di finale con il beniamino locale Brady Ellison e sarà quindi subito chiamato ad un'impresa per passare il turno e continuare ad inseguire il suo primo successo in questa manifestazione. Nespoli-Ellison è anche il remake dell'ultima finale di Mosca 2019, in cui il fenomenale ...

