Terremoto in Veneto, registrata una scossa di magnitudo 3.6 a Valdobbiadene (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nuova scossa di Terremoto a 5 chilometri da Valdobbiadene, a nordest della provincia di Treviso, alle 16.20 di oggi. Sentita distintamente anche a Segusino e Miane, è stata di magnitudo 3.6, con una profondità di 11 chilometri. Arriva a poche ore dalla sequenza di sette scosse – di magnitudo compresa tra i 2 e i 3.7 gradi -, avvertita nella stessa zona. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione, ma non si segnalano al momento danni a persone o cose. Tra i territori più sismicamente attivi del Veneto, negli ultimi anni – nel 2011 e nel 2015 – è stata interessata da terremoti di lieve entità. I livelli di magnitudo osservati in queste ore sono in linea con quelli massimi osservati nello scorso decennio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

