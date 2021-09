Strage sul lavoro, sei morti in 24 ore. E’ allarme sicurezza (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set – Sei morti sul lavoro soltanto nelle ultime 24: un bilancio di sangue in un’annata terrificante, con 680 vittime nel 2021, da gennaio a fine settembre, è una vera e propria Strage. Non solo l’orrore dei due operai morti congelati, è Strage sul lavoro in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Sicilia. E’ allarme sicurezza: spesso i cantieri non sono a norma. Così come non ci sono abbastanza ispettori del lavoro per i controlli. In 24 ore sei morti sul lavoro in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Sicilia Nel milanese due operai quarantenni che lavoravano per una ditta esterna sono morti mentre rifornivano l’ospedale Humanitas di azoto: una fuga di gas li avrebbe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set – Seisulsoltanto nelle ultime 24: un bilancio di sangue in un’annata terrificante, con 680 vittime nel 2021, da gennaio a fine settembre, è una vera e propria. Non solo l’orrore dei due operaicongelati, èsulin Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Sicilia. E’: spesso i cantieri non sono a norma. Così come non ci sono abbastanza ispettori delper i controlli. In 24 ore seisulin Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Sicilia Nel milanese due operai quarantenni che lavoravano per una ditta esterna sonomentre rifornivano l’ospedale Humanitas di azoto: una fuga di gas li avrebbe ...

