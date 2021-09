Stadia Party: trova nuovi compagni di gioco! (Di giovedì 30 settembre 2021) In queste ore Google sta rilasciando una nuova interessante funzione creata per facilitare la ricerca di compagni per le proprie sessioni di gioco. Il roll-out è in corso, ma nelle prossime ore aprendo la scheda degli amici vedrete spuntare la voce Party, dalla quale sarà possibile creare o cercare un Party esistente. Grazie a questa funzione sarà possibile creare “Feste pubbliche” o “Feste private” alle quali potranno partecipare un massimo di 10 giocatori. Durante la creazione di un Party dovrete scegliere un gioco (al momento sono 20 quelli disponibili), una descrizione, lo stile di gioco e i giocatori aggiuntivi richiesti. Sempre nella scheda “Party” saranno visibili le “Feste” create dai vostri amici, alle quali potrete partecipare con un semplice click. L’elenco completo dei giochi che ... Leggi su g-stadia (Di giovedì 30 settembre 2021) In queste ore Google sta rilasciando una nuova interessante funzione creata per facilitare la ricerca diper le proprie sessioni di gioco. Il roll-out è in corso, ma nelle prossime ore aprendo la scheda degli amici vedrete spuntare la voce, dalla quale sarà possibile creare o cercare unesistente. Grazie a questa funzione sarà possibile creare “Feste pubbliche” o “Feste private” alle quali potranno partecipare un massimo di 10 giocatori. Durante la creazione di undovrete scegliere un gioco (al momento sono 20 quelli disponibili), una descrizione, lo stile di gioco e i giocatori aggiuntivi richiesti. Sempre nella scheda “” saranno visibili le “Feste” create dai vostri amici, alle quali potrete partecipare con un semplice click. L’elenco completo dei giochi che ...

