Simone Biles | «Ho scelto me stessa Avrei dovuto smettere prima dei giochi»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ci vuole tanto allenamento per vince una medaglia olimpica, ci vuole cuore, che è la passione che porta ad allenarsi, e ci vuole testa. Senza una mente sgombera non si vince nulla. Anzi, arrivano ogni giorno nuovi demoni come quelli che hanno assalito Simone Biles ai giochi di Tokyo. «Se si guarda a tutto ciò che ho passato negli ultimi sette anni, non avrei mai dovuto essere in un’altra squadra olimpica. Sono come uno che si sveglia e improvvisamente non vede più nulla».