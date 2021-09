Per il cloud nazionale arrivano i primi progetti delle aziende (Di mercoledì 29 settembre 2021) Vittorio Colao (Foto: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images)Inizia a prendere forma uno dei quattro tasselli fondamentali della Strategia cloud Italia, il piano inteso a migrare la pubblica amministrazione sul cloud. Due cordate di aziende hanno formulato martedì 28 settembre le proprie proposte per realizzare il Polo strategico nazionale (Psn), l’infrastruttura distribuita sul territorio che dovrà abilitare il cloud nazionale per la pubblica amministrazione. La prima è la proposta congiunta presentata al ministero della Transizione digitale da Cassa depositi e prestiti (attraverso la controllata Cdp Equity), Leonardo, Sogei e Tim. L’altra è quella elaborata insieme da Almaviva e Aruba e approvata dai rispettivi consigli di amministrazione. L’obiettivo del governo è di migrare sul ... Leggi su wired (Di mercoledì 29 settembre 2021) Vittorio Colao (Foto: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images)Inizia a prendere forma uno dei quattro tasselli fondamentali della StrategiaItalia, il piano inteso a migrare la pubblica amministrazione sul. Due cordate dihanno formulato martedì 28 settembre le proprie proposte per realizzare il Polo strategico(Psn), l’infrastruttura distribuita sul territorio che dovrà abilitare ilper la pubblica amministrazione. La prima è la proposta congiunta presentata al ministero della Transizione digitale da Cassa depositi e prestiti (attraverso la controllata Cdp Equity), Leonardo, Sogei e Tim. L’altra è quella elaborata insieme da Almaviva e Aruba e approvata dai rispettivi consigli di amministrazione. L’obiettivo del governo è di migrare sul ...

