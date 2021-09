MotoGP, Ducati e la politica dei piccoli passi. Ora è una moto davvero completa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un’evoluzione costante. Nel Mondiale 2021 di motoGP si è alle battute conclusive: quattro round da disputare e nel prossimo weekend ci si cimenterà nel ‘Luna Park’ di Austin, in Texas (Stati Uniti), e si avrà ancor di più un quadro preciso della situazione. Classifica che in motoGP vede il francese della Yamaha Fabio Quartararo in vetta con 234 punti, 48 in più di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Con 100 punti ancora a disposizione dei piloti si può comprendere come il campionato sia nelle mani del transalpino della Yamaha. C’è però un aspetto che merita attenzione e riguarda la Ducati. La Rossa, per anni strumento enigmatico (Casey Stoner escluso), si è trasformata in una moto con cui tanti rider sanno andar forte e possono vincere. Non è per eccesso di nazionalismo che si possa affermare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un’evoluzione costante. Nel Mondiale 2021 disi è alle battute conclusive: quattro round da disputare e nel prossimo weekend ci si cimenterà nel ‘Luna Park’ di Austin, in Texas (Stati Uniti), e si avrà ancor di più un quadro preciso della situazione. Classifica che invede il francese della Yamaha Fabio Quartararo in vetta con 234 punti, 48 in più di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Con 100 punti ancora a disposizione dei piloti si può comprendere come il campionato sia nelle mani del transalpino della Yamaha. C’è però un aspetto che merita attenzione e riguarda la. La Rossa, per anni strumento enigmatico (Casey Stoner escluso), si è trasformata in unacon cui tanti rider sanno andar forte e possono vincere. Non è per eccesso di nazionalismo che si possa affermare ...

