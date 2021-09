Midnight Mass | le origini della serie Netflix svelate da Mike Flanagan

(Di mercoledì 29 settembre 2021)ha rivelato lepersonali di, la sua ultimascritta e diretta per: 'Il mio passato da alcolizzato ha guidato la scrittura'. Da dove nasce? A rispondere al quesito è stato il suo creatore,, che ha pubblicato un saggio su Bloody Disgusting in cui ha rivelato lepersonalisua ultimascritta e diretta per, spiegando che la sua (passata) dipendenza dall'alcol ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppostoria. Probabilmente,si è affermato come il lavoro più ...

Per quelli di Netflix , e non solo per loro, la stagione di Halloween è già cominciata. Da qualche giorno è già disponibile online, nuova serie horror firmata da Mike Flanagan , mentre domani, mercoledì 29 settembre , debutteranno in streaming sulla piattaforma la serie thriller L'uomo delle castagne , tratta dall'..., lo diciamo a partire da subito, è molto probabilmente la migliore serie in esclusiva Netflix che sia uscita in questo inizio di autunno e, senza dubbio, è il miglior prodotto horror ...Mike Flanagan ha rivelato le origini personali di Midnight Mass, la sua ultima serie scritta e diretta per Netflix: 'Il mio passato da alcolizzato ha guidato la scrittura'. Da dove nasce Midnight Mass ...Con 'Making Midnight Mass' il regista Mike Flanagan racconta lo sviluppo della miniserie horror prodotta per Netflix.