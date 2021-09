Mako del Giappone: l’amore vale più del titolo di principessa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Per amore, solo per amore. Non ci ha pensato due volte la principessa Mako del Giappone. Niente vale più del cuore di Kei. Nemmeno – o soprattutto – il titolo di principessa. Nemmeno l’appartenenza alla famiglia reale del suo Paese. Per questo il suo gesto è definitivo quanto delicato. Lasciare tutto per sposare l’uomo che ama. L’incredibile storia d’amore della principessa Mako del Giappone che, dopo 4 anni, finalmente sta per sposare il suo amato borghese Kei Komuro. E per lui ha rinunciato a tutto. Foto Ansa Chi è la principessa Mako del Giappone Sembra una favola. Nel senso che quello che stiamo per raccontare è completamente anacronistico. Da qualsiasi parte la si guardi, questa ... Leggi su amica (Di mercoledì 29 settembre 2021) Per amore, solo per amore. Non ci ha pensato due volte ladel. Nientepiù del cuore di Kei. Nemmeno – o soprattutto – ildi. Nemmeno l’appartenenza alla famiglia reale del suo Paese. Per questo il suo gesto è definitivo quanto delicato. Lasciare tutto per sposare l’uomo che ama. L’incredibile storia d’amore delladelche, dopo 4 anni, finalmente sta per sposare il suo amato borghese Kei Komuro. E per lui ha rinunciato a tutto. Foto Ansa Chi è ladelSembra una favola. Nel senso che quello che stiamo per raccontare è completamente anacronistico. Da qualsiasi parte la si guardi, questa ...

Advertising

VanityFairIt : Una cerimonia low profile, per non dare troppo nell'occhio dopo ripensamenti e scandali #Gossip - _DAGOSPIA_ : MAKO, LA PRINCIPESSA RIBELLE DEL GIAPPONE, RINUNCIA AL TITOLO REALE E AI SOLDI PER AMORE - Italia_Notizie : Mako, la principessa ribelle del Giappone si sposerà a ottobre: addio al titolo reale, la famiglia sta valutando se… - FQMagazineit : Mako, la principessa ribelle del Giappone si sposerà a ottobre: addio al titolo reale, la famiglia sta valutando se… - MariaTe34150745 : RT @autocostruttore: Mako, la principessa del Giappone rinuncia al titolo e sposa l'impiegato di banca ?? -