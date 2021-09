Luca Zingaretti in lutto: morto il padre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo aver perso la mamma poco meno di un anno fa, un nuovo lutto ha colpito la famiglia di Luca Zingaretti, l’attore che interpreta “Il Commissario Montalbano”. Suo papà, Aquilino, è venuto a mancare nella mattinata di ieri. A dare il triste annuncio è stato proprio Luca Zingaretti con un toccante messaggio su Instagram. Dopo il dolore per la perdita della mamma Emma, scomparsa ad ottobre 2020, Luca Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo aver perso la mamma poco meno di un anno fa, un nuovoha colpito la famiglia di, l’attore che interpreta “Il Commissario Montalbano”. Suo papà, Aquilino, è venuto a mancare nella mattinata di ieri. A dare il triste annuncio è stato propriocon un toccante messaggio su Instagram. Dopo il dolore per la perdita della mamma Emma, scomparsa ad ottobre 2020,Articolo completo: dal blog SoloDonna

