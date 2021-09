“La nuova legge sui tabulati telefonici non tutela la privacy ma rallenta inchieste e processi. E su alcuni reati sarà più difficile indagare” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Un garantismo barocco, di facciata, che non tutela i diritti ma rallenta ancora di più il procedimento, zavorrandolo di nuove carte inutili”. Parola di Stefano Musolino è sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e segretario di Magistratura democratica, la corrente delle toghe progressiste. Il commento del pm si riferisce a quella che è l’ennesima offensiva del governo in tema di giustizia: un decreto legge, appena varato dal Consiglio dei ministri, che restringe l’utilizzo nelle indagini dei tabulati telefonici. Non si tratta – va sottolineato – di intercettazioni, ma di dati generici forniti dalle compagnie rispetto a un’utenza: con che numeri l’indagato ha scambiato chiamate o messaggi, per quanto tempo e da quale cella telefonica. Uno strumento esplorativo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Un garantismo barocco, di facciata, che noni diritti maancora di più il procedimento, zavorrandolo di nuove carte inutili”. Parola di Stefano Musolino è sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e segretario di Magistratura democratica, la corrente delle toghe progressiste. Il commento del pm si riferisce a quella che è l’ennesima offensiva del governo in tema di giustizia: un decreto, appena varato dal Consiglio dei ministri, che restringe l’utilizzo nelle indagini dei. Non si tratta – va sottolineato – di intercettazioni, ma di dati generici forniti dalle compagnie rispetto a un’utenza: con che numeri l’indagato ha scambiato chiamate o messaggi, per quanto tempo e da quale cella telefonica. Uno strumento esplorativo, ...

