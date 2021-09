Juve Chelsea 1-0 LIVE | Chiesa colpisce a inizio ripresa

(Di mercoledì 29 settembre 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 2ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'”Allianz Stadium”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’– Si comincia 3? Tiro Kovacic – Prima conclusione del. Pallone calciato male dal limite. Blocca Szczesny 4? Uscita Szczesny – Presa alta a bloccare il cross di Ziyech 7? Tiro Lukaku – Scherma da corner a liberare la conclusione in area del belga. Blocca in due tempi Szczesny sul suo palo 8? Bernardeschi giù al limite dell’area – ...

Advertising

juventusfc : ???????? #JuveChelsea ?? #Training ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa ??dei bianconeri ????Prende la parola Capitan @chiellini LIVE SU… - juventusfc : KICK-OFF! DAI RAGAZZI, REGALIAMOCI UNA GRANDE NOTTE! ???? #FINOALLAFINE Live Match di #JuveChelsea ??… - drowninalcol : RT @juventusfc: 46' | WHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT??????? CHIESAAAAAAAAA! Passano 30 secondi dall'inizio della ripresa e @federicochiesa bruci… - javiergomez_23 : RT @juventusfc: 46' | WHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT??????? CHIESAAAAAAAAA! Passano 30 secondi dall'inizio della ripresa e @federicochiesa bruci… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Chelsea

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/22: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 2ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/2022. TOP: Chiesa, De Ligt FLOP: Rabiot, Christensen, Alonso ..20' - Prima vera occasione anche per la, che in ripartenza si fa vedere dalle parti di Mendy ... 3' - Prima occasione per il, con Kovacic che colpisce male un pallone da buona posizione ...Test tanto importante quanto proibitivo per la Vecchia Signora che in casa ospita i vincitori dell'ultma edizione della ex Coppa Campioni con un Lukaku in più pronto a sfidare nuovamente Bonucci e de ...Termina sullo 0-0 il primo tempo di Juventus-Chelsea: la squadra di Allegri concede poco e si rende pericolosa in ripartenza, ma non riesce a sbloccare il risultato ...