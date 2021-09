Inter, due motivi per sorridere: Skriniar e i lampi di Correa (Di mercoledì 29 settembre 2021) La macchina da tre gol abbondanti a gara in campionato si inceppa di nuovo in Champions. Seconda gara europea senza reti per l'Inter (con l'ultima di Conte sono tre), ma anche qualche nota positiva. A ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 settembre 2021) La macchina da tre gol abbondanti a gara in campionato si inceppa di nuovo in Champions. Seconda gara europea senza reti per l'(con l'ultima di Conte sono tre), ma anche qualche nota positiva. A ...

Advertising

Inter : ?? | DOPPIA CHANCE 87'- Monologo di @tucu_correa, tentativo di @Stefandevrij . Per due volte Pyatov rovina il fin… - capuanogio : Partita a due facce per l’#Inter (bene PT e sottotono ST). Pareggio deciso dai gol sbagliati e dalle parate di… - Inter : ??| EDIN 35' - Da due passi @EdDzeko va vicino al primo squillo, palla sopra la traversa #ShakhtarInter 0?-0?… - LeBombeDiVlad : ?? #Inter, spuntano nuovi obiettivi: piacciono due calciatori tedeschi ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - furgeTX : RT @AndreaInterNews: A un'ora dall'inizio ho solo tre certezze: 1. stavolta non può finire 0-0 come un anno fa; 2. stavolta l'Inter ha il p… -