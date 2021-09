Green pass, provo a spiegare in due parole dove sta per me il problema (Di mercoledì 29 settembre 2021) Per non fare perdere tempo al lettore, le due parole le dirò subito, con l’avvertenza che indicano direzioni opposte; come spesso accade, un problema facile da descrivere risulta poi molto difficile da risolvere. 1) Il vaccino è l’unico strumento veramente efficace per ridurre la mortalità in corso di epidemia. I vaccini al momento disponibili contro il Covid-19 non impediscono la circolazione virale, anche se la diminuiscono, ma riducono drasticamente la mortalità. Qualunque altro strumento (lockdown, mascherine, distanziamento, tracciamento, terapie, eccetera) ha una efficacia molto inferiore, e infatti questi strumenti erano largamente in essere nel periodo in cui si sono verificati i 130mila decessi registrati in Italia. 2) La vaccinazione è un atto medico e, come qualunque altro atto medico, richiede il consenso informato del paziente, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Per non fare perdere tempo al lettore, le duele dirò subito, con l’avvertenza che indicano direzioni opposte; come spesso accade, unfacile da descrivere risulta poi molto difficile da risolvere. 1) Il vaccino è l’unico strumento veramente efficace per ridurre la mortalità in corso di epidemia. I vaccini al momento disponibili contro il Covid-19 non impediscono la circolazione virale, anche se la diminuiscono, ma riducono drasticamente la mortalità. Qualunque altro strumento (lockdown, mascherine, distanziamento, tracciamento, terapie, eccetera) ha una efficacia molto inferiore, e infatti questi strumenti erano largamente in essere nel periodo in cui si sono verificati i 130mila decessi registrati in Italia. 2) La vaccinazione è un atto medico e, come qualunque altro atto medico, richiede il consenso informato del paziente, come ...

