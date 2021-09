Giovedì 30 settembre va in scena la Festa dello Sport 2021 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Giovedì 30 settembre 2021, presso l’Oratorio di San Giuseppe al Trionfale, via Giovanni Bovio 24, si concluderà il progetto “Festa dello Sport 2021”, realizzato dal CSI Roma (Centro Sportivo Italiano – Comitato di Roma) e finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito delle iniziative finalizzate all’Outdoor Education. 13 eventi in 13 oratori diversi, organizzati dal 15 al 30 settembre 2021, che hanno coinvolto 650 bambini/e di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e circa 1000 tra genitori e parenti dei bambini che hanno vissuto da protagonisti questa “Festa dello Sport 2021”. Ogni giornata poliSportiva è culminata con il “terzo tempo”, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021)30, presso l’Oratorio di San Giuseppe al Trionfale, via Giovanni Bovio 24, si concluderà il progetto “”, realizzato dal CSI Roma (Centroivo Italiano – Comitato di Roma) e finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito delle iniziative finalizzate all’Outdoor Education. 13 eventi in 13 oratori diversi, organizzati dal 15 al 30, che hanno coinvolto 650 bambini/e di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e circa 1000 tra genitori e parenti dei bambini che hanno vissuto da protagonisti questa “”. Ogni giornata poliiva è culminata con il “terzo tempo”, ...

Advertising

Mov5Stelle : Proseguono gli appuntamenti di @GiuseppeConteIT con i cittadini ???? ?? Le tappe di domani, giovedì 23 settembre, sar… - rtl1025 : ?? Domani, giovedì 23 settembre ? Alle 16:10 ?? @MarroneEmma in #TheFlight #XF2021 @XFactor_Italia Per seguire l… - Confindustria : ?? Save the date | Appuntamento con l’Assemblea #Confindustria2021 Giovedì 23 settembre, ore 10.30, Palazzo dello… - GabrieleAdinolf : RT @kulturaeuropa: Giovedi' 30 settembre 2021 su Radio Kulturaeuropa ,in diretta, dalle ore 18,30 GKN E SINDACALISMO ,LE LEZIONI DEL CASO… - LeSamoura3 : RT @kulturaeuropa: Giovedi' 30 settembre 2021 su Radio Kulturaeuropa ,in diretta, dalle ore 18,30 GKN E SINDACALISMO ,LE LEZIONI DEL CASO… -