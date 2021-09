Elisabetta Ivankovich, chi è la cantante di Amici 21 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Elisabetta Ivankovich è una cantante italo-americana classe 1999. Ha partecipato a due edizioni di Amici, la ventesima e la ventunesima, entrambe le volte in qualità di allieva di canto. Siete curiosi di conoscerla meglio? A seguire una breve biografia e il suo percorso nella scuola più famosa della televisione italiana. Biografia di Elisabetta Ivankovich Elisabetta Ivankovich nasce a Faenza il 1999. Per la sua formazione sceglie l’International School of Florence e l’Istituto tecnico e professionale Leonardo Da Vinci di Firenze. Sempre nel capoluogo fiorentino studia canto al MAN (Music Academies Network), dove ha modo di coltivare la sua passione per la musica. Il 30 gennaio 2021, all’età di 20 anni, entra nella scuola di Amici di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 settembre 2021)è unaitalo-americana classe 1999. Ha partecipato a due edizioni di, la ventesima e la ventunesima, entrambe le volte in qualità di allieva di canto. Siete curiosi di conoscerla meglio? A seguire una breve biografia e il suo percorso nella scuola più famosa della televisione italiana. Biografia dinasce a Faenza il 1999. Per la sua formazione sceglie l’International School of Florence e l’Istituto tecnico e professionale Leonardo Da Vinci di Firenze. Sempre nel capoluogo fiorentino studia canto al MAN (Music Academies Network), dove ha modo di coltivare la sua passione per la musica. Il 30 gennaio 2021, all’età di 20 anni, entra nella scuola didi ...

