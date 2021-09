“Dov’è Diego?”: c’è chi ancora non sa della morte di Maradona (Di mercoledì 29 settembre 2021) C’è ancora chi a distanza di quasi un anno dalla scomparsa di Diego Maradona non è al corrente della sua dipartita. La fine del 2020 è stata particolarmente triste per gli appassionati di calcio, specie per quelli di lunga data. In quei mesi, infatti, sono scomparse due leggende di questo straordinario sport, due che in Italia e nel mondo hanno lasciato un segno indelebile e saranno ricordati per sempre. Stiamo parlando ovviamente di Paolo Rossi, eroe del mondiale conquistato nel 1982 in Spagna, e di Diego Armando Maradona, eroe dei due mondi: trascinatore dell’Argentina al mondiale ’86 e del Napoli di fine anni ’80, quello che vinse in Italia e rischio di vincere in Europa. Ovviamente la notizia della morte di ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 29 settembre 2021) C’èchi a distanza di quasi un anno dalla scomparsa dinon è al correntesua dipartita. La fine del 2020 è stata particolarmente triste per gli appassionati di calcio, specie per quelli di lunga data. In quei mesi, infatti, sono scomparse due leggende di questo straordinario sport, due che in Italia e nel mondo hanno lasciato un segno indelebile e saranno ricordati per sempre. Stiamo parlando ovviamente di Paolo Rossi, eroe del mondiale conquistato nel 1982 in Spagna, e diArmando, eroe dei due mondi: trascinatore dell’Argentina al mondiale ’86 e del Napoli di fine anni ’80, quello che vinse in Italia e rischio di vincere in Europa. Ovviamente la notiziadi ...

Damianodanny1 : DOV’È DIEGO? CARLOS BILARDO, EX CT ARGENTINA È ANCORA OSCURO MORTE DI MARADONA. NON GLI HANNO DETTO ANCORA NULLA X… - _DAGOSPIA_ : CARLOS BILARDO, EX CT DELL’ARGENTINA È ANCORA ALL’OSCURO DELLA MORTE DI MARADONA PER EVITARE...… - diego_moronese : @itsmeback_ Questo virus come è venuto così va via. Se tu leggi Nostradamus e altri che in passato anno visto il f… - VittorioXlater : @diego__tb_ Consulta pure la normativa vigente. Ripeto: VIGENTE. Sai dov'è il 18, vero? Tra il 17 e il 19. - e7f99033356947d : @Diego_Pretini @fattoquotidiano Quattro anni a chi ha detto che quel ragazzo e morto perché ciccione, lo ha lasciat… -

