Cose da vedere (e da sentire)/3: "Radio Rai ricorda" di Walter Veltroni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cose da sentire, soprattutto, in questo caso. sentire su RaiPlay Radio le puntate di “Radio Rai ricorda” curate da Walter Veltroni, per riascoltare momenti straordinari della nostra storia. sentire le voci, trasmesse da diverse emittenti Radiofoniche che hanno accompagnato i grandi avvenimenti, quella indimenticabile di Eduardo De Filippo quando parla del 25 luglio, o quella di Benito Mussolini, stanco, provato, depresso, all’indomani dell’8 settembre e della sua liberazione del Gran Sasso, tutto questo aggiunge qualcosa di importantissimo alla comprensione del nostro passato. Aggiunge il valore emozionale della voce, aggiunge il senso di una temperatura emotiva che non solo la pagina scritta, ma persino le immagini ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021)da, soprattutto, in questo caso.su RaiPlayle puntate di “Rai” curate da, per riascoltare momenti straordinari della nostra storia.le voci, trasmesse da diverse emittentifoniche che hanno accompagnato i grandi avvenimenti, quella indimenticabile di Eduardo De Filippo quando parla del 25 luglio, o quella di Benito Mussolini, stanco, provato, depresso, all’indomani dell’8 settembre e della sua liberazione del Gran Sasso, tutto questo aggiunge qualcosa di importantissimo alla comprensione del nostro passato. Aggiunge il valore emozionale della voce, aggiunge il senso di una temperatura emotiva che non solo la pagina scritta, ma persino le immagini ...

Advertising

MarioManca : Questo inizio, raffinatissimo sul piano della scrittura e della messa in scena, è lontanissimo dall'impostazione cl… - Nonso1210 : Buongiorno cari Ho sognato che Tommo era diventato il papa ed era scomparso Quindi tutti lo stavano cercando perché… - riconoscibile : @lameduck1960 se vuoi fare cose online con la p.a. sì. bisogna vedere quali cose la p.a. ti obbliga a fare solo online. - spidertai : RT @LaTataBlu: Costa caro voler vedere chiaro nelle cose... - gre33038633 : RT @n0tturna: la sensazione bella di vedere le persone essere a loro agio in tua presenza e fare le prime cose che passano per la loro test… -