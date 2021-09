Conferenza stampa Insigne: «Uno dei Napoli più forti. Sul rinnovo…» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è intervenuto in Conferenza stampa per analizzare la sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è intervenuto in Conferenza stampa per analizzare la sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca. Le sue dichiarazioni. EUROPA LEAGUE – «Io sto bene, anche i miei compagni. Abbiamo fatto un grande allenamento come sempre e preparato bene la partita. Dobbiamo rimanere concentrati e con i piedi bene a terra perché la strada è lunga sia in campionato che in Europa. Non dobbiamo farci travolgere dall’entusiasmo che ci circonda, ma concentrarci sul lavoro e arrivare al massimo ad ogni partita. Dovremo essere pronti a fare il nostro gioco e arrivare a tutti i costi alla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lorenzo, attaccante del, è intervenuto inper analizzare la sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca Lorenzo, attaccante del, è intervenuto inper analizzare la sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca. Le sue dichiarazioni. EUROPA LEAGUE – «Io sto bene, anche i miei compagni. Abbiamo fatto un grande allenamento come sempre e preparato bene la partita. Dobbiamo rimanere concentrati e con i piedi bene a terra perché la strada è lunga sia in campionato che in Europa. Non dobbiamo farci travolgere dall’entusiasmo che ci circonda, ma concentrarci sul lavoro e arrivare al massimo ad ogni partita. Dovremo essere pronti a fare il nostro gioco e arrivare a tutti i costi alla ...

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa ??dei bianconeri ????Prende la parola Capitan @chiellini LIVE SU… - juventusfc : ???????????????????????? E alle 19 la conferenza stampa ???? #JuveChelsea #JuveUCL - Inter : Vigilia di #ShakhtarInter: le parole di mister Inzaghi e @Stefandevrij in conferenza stampa - stellin05309810 : RT @VittorioSgarbi: Mercoledì 29 la conferenza stampa di presentazione degli “Stati Generali della Cultura a Roma”. @stampasgarbi @SecolodI… - teatroallascala : Conferenza stampa / Press conference #Madina. In scena dall’1 al 14 ottobre / On stage from 1 to 14 October ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Insigne: "Uno dei Napoli più forti. Sul rinnovo..." Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida di Europa League ...

Conferenza stampa Spalletti: le parole del tecnico del Napoli Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida di Europa League ...

Conferenza stampa di presentazione del “FIABADAY” 2021 | www.governo.it Governo Insigne a Sky: “Rinnovo? Penso solo al campo. Se ne occupa il mio agente” Poco prima della conferenza stampa Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dove si è soffermato anche sul suo rinnovo. A seguire le sue parole: “Non comanda nessuno tra me e Koulibaly, c ...

Presentazione del concerto della Filarmonica di Tresigallo a favore di Ado Dove sei: Homepage > Lista notizie > Presentazione del concerto della Filarmonica di Tresigallo a favore di Ado Venerdì 1 ottobre alle 10 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la ...

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è intervenuto inper analizzare la sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è intervenuto inper analizzare la sfida di Europa League ...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto inper analizzare la sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto inper analizzare la sfida di Europa League ...Poco prima della conferenza stampa Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dove si è soffermato anche sul suo rinnovo. A seguire le sue parole: “Non comanda nessuno tra me e Koulibaly, c ...Dove sei: Homepage > Lista notizie > Presentazione del concerto della Filarmonica di Tresigallo a favore di Ado Venerdì 1 ottobre alle 10 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la ...