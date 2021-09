(Di mercoledì 29 settembre 2021) Parigi, 29 set. (Adnkronos) - Lionelha festeggiato il suogol con il Paris Saint-Germain nella vittoria contro il Manchester City del suo ex maestro Pep Guardiola, per 2-0 in Champions League.ha segnato il suogol con la maglia del Psg e si è preso una rivincita per la sconfitta nella semifinale di Champions League 2020-21 proprio contro il City di Pep Guardiola.la rete di Idrissa Gueye ha sbloccato il risultato della sfidaha aperto messo la firma,ndo il suogol con il Psg, il 673esimo della illustre carriera nei club del sei volte vincitore del Pallone d'Oro, mentre i giganti della Ligue 1 hanno portato il loro bottino a quattro punti in due giornate di Champions. "È stata una ...

Advertising

SkySport : Messi, ecco il primo gol in Psg-Manchester City. VIDEO #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #Messi - SkySport : ? MESSI PUNISCE GUARDIOLA ?? Impresa dello Sheriff a Madrid contro il Real ?? I RISULTATI ?? - TV7Benevento : Calcio: Messi assapora la 'notte perfetta' dopo il primo gol con il Psg... - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: Messi, ecco il primo gol in Psg-Manchester City. VIDEO #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #Messi - cognomevic : Messi e mbappé ad un passo dal Napoli, sarebbe stata una squadra diversa…ma che senso ha un articolo così? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Messi

Proprio di fronte al suo ex allenatore ai tempi del Barcellona,ha guidato la supersquadra degli emiri, rafforzata con l'obiettivo di conquistare l'Europa. L'argentino ha giocato al minimo fino ...PARIGI (Francia) - Una foto che sa tanto di pace. Non che ci fosse stata una vera e propria guerra, sia chiaro, ma il rapporto tra Mbappé,e Neymar non è mai sembrato così idilliaco . Solo la scorsa settimana il francese è stato ripreso in panchina mentre sembrava prendersela con il brasiliano (dandogli del "clochard") accusandolo ...Finalmente è arrivato. Messi segna il suo primo gol con il Paris Saint-Germain e lo fa nella serata di Champions League battendo Guardiola. Proprio di fronte al suo ex allenatore ai tempi ...Parigi, 29 set. Lionel Messi ha festeggiato il suo primo gol con il Paris Saint-Germain nella vittoria contro il Manchester City del suo ex maestro Pep Guardiol ...