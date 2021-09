Battlefield 2042 | svelate le dimensioni della beta per PS5

(Di mercoledì 29 settembre 2021), il popolarissimo sparatutto di guerra in prima persona ha rubato la scena durante EA Play Live in estate, in gran parte grazie alla vetrinanuovissima modalità di gioco che ha ottenuto molte reazioni positive da parte dei fan. I giocatori non devono aspettare ancora molto ora, con l'accesso anticipato che inizia il 6 ottobre e l'openche inizierà l'8 ottobre. EA e DICE hanno recentemente rilasciato alcuni filmati che pubblicizzano ciò che sarà coinvolto nellae ciò a cui i giocatori possono accedere completamente prima dell'uscita del gioco nel corso dell'anno. Con questo in mente, i giocatori si chiederanno quanto spazio avranno bisogno di riservare per giocare alladi. Leggi altro...

si sta avvicinando e EA ha mantenuto fede a quanto dichiarato qualche settimana fa in occasione del rinvio a novembre del gioco . Assieme all'annuncio dello slittamento, infatti, era ...Electronic Arts e DICE hanno annunciato oggi, in un nuovo trailer (potete vederlo in fondo alla notizia), che l'Open Beta disarà disponibile a partire dall' 8 ottobre su Xbox One, Xbox Series X and S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC ; i membri di EA Play e tutti coloro che pre - ordinano il gioco possono ...Ecco quanto spazio serve per installare la beta di Battlefield 2042. Battlefield 2042, il popolarissimo sparatutto di guerra in prima persona ha rubato la scena durante EA Play Live in estate, in gran ...Sono stati confermati i dettagli sull'accesso anticipato a Battlefield 2042 per chi preordinerà le versioni Gold e Ultimate.