Arsenal, tre mesi di stop per Xhaka ma niente operazione (Di mercoledì 29 settembre 2021) Granit Xhaka sarà costretto a stare fuori fino alla fine del 2021. Lo svizzero, però, non subirà alcuna operazione stop forzato per Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal. Lo svizzero, nel derby con il Tottenham, ha riportato un infortunio al legamento mediale del ginocchio, che lo costringerà a rimanere fuori gioco per almeno tre mesi. Il giocatore, come comunicato dal club, non verrà sottoposto ad alcuna operazione per risolvere il problema. Solo tempo e riabilitazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Granitsarà costretto a stare fuori fino alla fine del 2021. Lo svizzero, però, non subirà alcunaforzato per Granit, centrocampista dell’. Lo svizzero, nel derby con il Tottenham, ha riportato un infortunio al legamento mediale del ginocchio, che lo costringerà a rimanere fuori gioco per almeno tre. Il giocatore, come comunicato dal club, non verrà sottoposto ad alcunaper risolvere il problema. Solo tempo e riabilitazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

