Arriva l’ennesima multa a Google in Russia per non aver cancellato contenuti vietati (Di mercoledì 29 settembre 2021) Continua la corsa della Russia al controllo di Internet. Una settimana fa il partito di Putin, come ampiamente previsto, ha vinto le elezioni definite “le meno libere” da quando è salito al potere. Della manipolazione e dell’oppressione dell’opposizione e dei cittadini contrari alla sua dittatura ha fatto parte anche l’azione sui social: un risultato che ben rispecchia il suo potere, viste le politiche della piattaforma, è l’essere riuscito a far chiudere il canale di Navalny e del suo team su Telegram. Arriva l’ennesima multa Russia a Google e la ragione, ancora una volta, è quella di non aver ceduto alla richiesta dei russi di cancellare determinati contenuti che – nel paese – vengono bollati come vietati. LEGGI ANCHE >>> ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Continua la corsa dellaal controllo di Internet. Una settimana fa il partito di Putin, come ampiamente previsto, ha vinto le elezioni definite “le meno libere” da quando è salito al potere. Della manipolazione e dell’oppressione dell’opposizione e dei cittadini contrari alla sua dittatura ha fatto parte anche l’azione sui social: un risultato che ben rispecchia il suo potere, viste le politiche della piattaforma, è l’essere riuscito a far chiudere il canale di Navalny e del suo team su Telegram.e la ragione, ancora una volta, è quella di nonceduto alla richiesta dei russi di cancellare determinatiche – nel paese – vengono bollati come. LEGGI ANCHE >>> ...

Advertising

cristia_urbano : RT @Mattiabuonocore: Ieri pomeriggio l'ennesima replica di Masterchef (stagione 5) su Cielo arriva al 3% - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ieri pomeriggio l'ennesima replica di Masterchef (stagione 5) su Cielo arriva al 3% - Mattiabuonocore : Ieri pomeriggio l'ennesima replica di Masterchef (stagione 5) su Cielo arriva al 3% - bimbediJMessias : La prima vittoria stagionale non poteva che arrivare contro il povero Lupo umiliato per l’ennesima volta. All’ultim… - MarysAdventure5 : @dyer_mods Ahahahah en no poverino perchè non ci arriva a capire che è una pigna in culo. Altrimenti non gli starei… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva l’ennesima Napoli, ennesimo dominio: con il Cagliari arriva la sesta sinfonia QUOTIDIANO NAZIONALE