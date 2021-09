Annalisa | posa sensuale e gambe in bella mostra | uno spettacolo

Advertising

nalipartofme : RT @hugmenaliii: Michele bravi bacia un ragazzo in un video e denuncia l’omofobia Annalisa posa nuda per un suo disco e denuncia il patria… -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa posa

BlogLive.it

Meno di un'ora fa la bellissimaha mandato in tilt tutto il suo pubblico maschile e non ... nello scatto, infatti, la strepitosa trentaseiennedentro casa sua in modo piuttosto provocante ...In evidenza le gambe accavallate della cantante , in unapensierosa (insieme a tutto l'arredamento in cui è immersa) che richiama alle dame d'altri tempi ; eleganza e sensualità ...Annalisa è più seducente e bella che mai, si abbassa a prendere qualcosa e mostra gambe pazzesche con quegli short striminziti, è bella da svenire.Elisa De Panicis ha fatto un regalo a tutti i suoi follower in questa domenica. Ha postato una foto in cui è completamente nuda.