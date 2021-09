Allegri: “I marinai in tempesta trovano sempre la via d’uscita” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, ha parlato così ai microfoni di Prime Video dopo il successo contro il Chelsea di Tuchel: “Di solito i marinai quando sono in tempesta trovano sempre la via d’uscita: ottima partita contro i Campioni d’Europa. Tecnicamente si poteva giocare meglio ma abbiamo sofferto poco e un paio di contropiedi li abbiamo anche sbagliati. Due partite, sei punti, zero gol subiti quindi un altro passo verso la qualificazione, un bel passo in avanti”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) Massimiliano, allenatore bianconero, ha parlato così ai microfoni di Prime Video dopo il successo contro il Chelsea di Tuchel: “Di solito iquando sono inla via: ottima partita contro i Campioni d’Europa. Tecnicamente si poteva giocare meglio ma abbiamo sofferto poco e un paio di contropiedi li abbiamo anche sbagliati. Due partite, sei punti, zero gol subiti quindi un altro passo verso la qualificazione, un bel passo in avanti”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

