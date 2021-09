Allegri | ' Gara da vera Juve | abbiamo avuto voglia e rabbia'

Advertising

juventusfc : ???? Allegri: «Tre titolari domani? @13Szczesny13, @locamanuel73 e Alex Sandro. Domani voglio vedere una partita tecn… - GiovaAlbanese : #Allegri, chiaramente soddisfatto dopo #JuveChelsea di #UCL 'I ragazzi hanno fatto una gran partita contro i campio… - juventusfc : Il post-gara di #SpeziaJuve ? Match report ??? - egidio_gialdini : I calciatori convocati dall'allenatore della JUVENTUS, Massimiliano ALLEGRI, in vista della 2a and. UEFA CHAMPIONS… - Mattiat961 : RT @AntonioCorsa: Oggi grande partita difensiva della Juve, ha ritrovato quella voglia di difendere e di giocare di squadra invocata da All… -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Gara

"I ragazzi hanno fatto una gran partita contro i campioni d'Europa, unada vera Juve - è stato il commento a Prime Video di Maxdopo l'1 - 0 contro il Chelsea - . Abbiamo sofferto per vincere, abbiamo avuto la voglia e la rabbia per portare a casa il ...... Federico Chiesa ha commentato così ladi Champions League. GIUSTIZIA - 'Sicuramente è stata ...- 'Ci tengo a precisare che con il mister non c'è alcun tipo di problema e non c'è stato mai. ...Al termine della gara tra Juventus e Chelsea, decisa proprio da un suo gol, Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Prime Video. Il giocatore bianconero ha smentito le voci sui problemi con Allegri ...Federico Chiesa è stato protagonista nella notte di Champions League, suo il gol dell’1-0 che ha deciso la gara contro il Chelsea. Giocando da attaccante. Dopo la partita, il talento bianconero ha par ...