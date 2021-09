Alba Parietti critica Giorgio Panariello a Tale e Quale Show | poi la spara | “Damiano dei Maneskin prende fiato | io no”

(Di mercoledì 29 settembre 2021)oggi pomeriggio ha tenuto una diretta sulla pagina facebook didove non si è risparmiata frecciatine pungenti nei confronti della giuria. “Cristiano Malgioglio potrebbe giudicare anche Aretha Franklin, ma le direbbe che non è stata brava”. E ancora: “Loretta è quella che mi dà i giudizi più giusti, è una grande imitatrice e cantante.? No, a lui farei una: innanzitutto se un uomo fa un pezzo divertente diventa divertente, se lo fa una donna diventa.. Cioè io ho 60 anni ed ho fattodeiche ne ha 20. Capisci che era una parodia? Il suo giudizio è stato ‘ma perché ti hanno dato un pezzo così difficile?’ che è quasi peggio di dire ‘mi hai fatto schifo’. Se ...

Advertising

trash_italiano : Oggi sereni come Alba Parietti. #TaleEQualeShow - StraNotizie : Alba Parietti critica Giorgio Panariello a Tale e Quale Show, poi la spara: “Damiano dei Maneskin perde fiato, io n… - FabioFZ3 : RT @ettoreandenna: @Lorenzi04539669 @FabioFZ3 @aleanto72 Classica checca isterica, arrogante perche' poco considerato.E' anni che poveracci… - ettoreandenna : @Lorenzi04539669 @FabioFZ3 @aleanto72 Classica checca isterica, arrogante perche' poco considerato.E' anni che pove… - meneresto : RT @Diregiovani: Alla vigilia della terza puntata di Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli ha tenuto una live in compagnia di Alba Parietti… -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

oggi pomeriggio ha tenuto una diretta sulla pagina facebook di Tale e Quale Show dove non si è risparmiata frecciatine pungenti nei confronti della giuria. Fino al grande colpo di teatro.Tale e Quale Show, Giorgio Panariello criticato da: 'Avesse il coraggio di dirmelo in faccia'e Pierpaolo Pretelli due dei protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show , hanno risposto alle domande dei loro fan in ...Tale e Quale Show, Alba Parietti in imbarazzo a La vita in diretta: "Imito sempre mie amiche!" Nella puntata di oggi mercoledì 29 settembre de La vita in ...Tale e Quale Show, Giorgio Panariello criticato da Alba Parietti: "Avesse il coraggio di dirmelo in faccia" Alba Parietti e Pierpaolo Pretelli due dei ...