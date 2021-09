A un mese dal ritiro | la cancellazione delle donne afghane è compiuta

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 settembre 2021) A undaltruppe occidentali da Kabul, la mortificazionesi conferma al primo posto tra le priorità del governo talebano. In appena trenta giorni, i talebani hanno imposto alleuna lunga serie di divieti: non possono più accedere all’istruzione secondaria; non possono più frequentare l’università, né come docenti né come studentesse; non possono svolgere la maggior parte dei lavori; non possono praticare sport che ne espongano il corpo. Il loro corpo deve sparire, nascosto sotto pesanti strati di tessuto fino a soffocare ogni desiderio di libertà. Non c’è spazio per loro nel governo, negli uffici, nei luoghi che furono di incontro e cultura. Il loro posto è tra le mura domestiche, dove anche i rapporti familiari risentono del ...